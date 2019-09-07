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Мадуро приостановил диалог с оппозицией из-за ее попыток продать регион 

РИА Новости + ещё 8 28 минут назад
Мадуро приостановил диалог с оппозицией
Фото: РИА Новости
Власти Венесуэлы не вернутся за стол переговоров с оппозицией до тех пор, пока ее лидер Хуан Гуаидо не изменит своей позиции по региону Эссекибо, заявил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.
Оппозиция и власти Венесуэлы провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа. В конце августа президент Венесуэлы заявил, что власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией, и скоро можно ожидать хороших новостей.
"Я поручил (министру коммуникаций) Хорхе Родригесу как главе группы по переговорам обратиться к оппозиции с предложением, чтобы она ясно выразилась по теме Эссекибо и быстро. Мы вышли из-за стола переговоров из-за бойкота и мер экономической блокады и преследования, из-за протеста. И теперь я присоединяюсь к протесту против попыток Гуаидо сдать Эссекибо. До тех пор, пока Гуаидо не изменит свое намерение передать Эссекибо, мы не сядем за стол переговоров… Или они исправят (свою позицию), или нас никогда не увидят в лицо", — заявил Мадуро.
В пятницу Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг заявила, что преступная организация, направляемая Гуаидо, пыталась передать регион Эссекибо транснациональным компаниям, например, Exxon Mobil.
Речь идет о давних территориальных претензиях Каракаса относительно региона Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров в бассейне одноименной реки, занимающего значительную часть Гайаны. Конфликт обострился после смены президента в Гайане — новый глава государства пошел на сближение с США. Дэвид Грейнджер допустил в страну компанию Exxon Mobil, после чего глава Венесуэлы обвинил его в соучастии в действиях против его страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Делси Родригес , Хорхе Родригес , Хуан Гуаидо , Exxon Mobil , Барбадос , Венесуэла , Норвегия
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