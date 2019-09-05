Названы самые пьющие европейские страны

Рейтинг страдающих от алкоголизма государств был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения

Отмечается, что список самых пьющих стран возглавила Литва . Второе место заняла Чехия . На третьей строчке оказалась Германия.

Уточняется, что в среднем по Европе взрослые принимают по две бутылки вина в неделю.

Согласно результатам исследования, 290 тысяч человек в Европе ежегодно умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

Поясняется, что Россия в данном рейтинге не участвовала.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг по числу пациентов с алкогольной зависимостью.