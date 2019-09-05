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The Guardian рассказала о неработающей стратегии Джонсона 

Газета.Ru 4 часа назад
The Guardian рассказала о неработающей стратегии Джонсона
Фото: globallookpress.com
Выступления британского премьера Бориса Джонсона в парламенте катастрофичны, в это время на передний план выдвигается оппозиция. The Guardian пишет о том, что замысел главы кабмина Британии был ясен, но не действует.
Газета замечает, что спустя всего шесть недель после вступления Джонсона в должность он решил приостановить работу парламента, изгнал 21 оппонента и поставил под сомнение тот факт, что будет следовать закону. В это время сторонники Brexit стремятся превратить Соединенное Королевство в такой "торговый остров", как Сингапур, но выбранное Джонсоном направление больше напоминает Венгрию с ее авторитарным, антисемитским и антииммигрантским режимом.
Согласно материалу, к последствиям, с которыми может столкнуться Джонсон, относится разделение доминирующего бизнес-класса, являющегося традиционной базой и источником финансирования консерваторов. Кроме того, провальные выступления Джонсона заставили усомниться в его харизме и способности агитировать, в это время лидер оппозиции Джереми Корбин снова приобрел свой шарм.
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Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон , Джереми Корбин , The Guardian
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