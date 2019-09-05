The Guardian рассказала о неработающей стратегии Джонсона

Выступления британского премьера Бориса Джонсона в парламенте катастрофичны, в это время на передний план выдвигается оппозиция. The Guardian пишет о том, что замысел главы кабмина Британии был ясен, но не действует.

Газета замечает, что спустя всего шесть недель после вступления Джонсона в должность он решил приостановить работу парламента, изгнал 21 оппонента и поставил под сомнение тот факт, что будет следовать закону. В это время сторонники Brexit стремятся превратить Соединенное Королевство в такой "торговый остров", как Сингапур, но выбранное Джонсоном направление больше напоминает Венгрию с ее авторитарным, антисемитским и антииммигрантским режимом.