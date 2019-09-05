Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада

"Эпоха подходит к концу": Путин о восстановлении G8
Президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.
Россия уличила США во лжи
Данные о том, что российская дипмиссия в Вашингтоне не желает выдавать визы консульским сотрудникам американского посольства в Москве — это дезинформация. Об этом говорится на сайте посольства России в США.
Киевский суд решил судьбу «свидетеля» по делу MH17
Решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing над Донбассом Владимира Цемаха принял Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин предложил Трампу гиперзвуковое оружие
Россия предлагала США купить у Москвы гиперзвуковое оружие, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Президент России Владимир Путин объявил о запуске на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы, в рамках которой молодые семьи смогут получить кредит на жилье под два процента годовых.
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Собчак ответила, чей Крым
Журналистка Ксения Собчак заявила в эфире радио «Новое время», что считает россиян и украинцев братьям, а Крым — присоединенным в нарушение международных договоренностей.
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания
В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает 47news.ru.
Страшное ДТП: водитель BMW влетел в группу подростков
Фото "Подслушано Ковров"
Во Владимирской области 23-летний водитель BMW насмерть сбил двух 13-летних подростков, которые стояли рядом с остановкой общественного транспорта.
В чем главный недостаток Aurus?
Авторамблер
Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не будет покупать себе автомобиль Aurus. Причина такого решения — слишком высокая цена президентского седана, сообщает журналист РИА "Новости", которому удалось пообщаться с банкиром на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).