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Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Вучич рассказал о рекордных потерях Сербии
Фото: РИА Новости
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский президент в четверг принял участие в третьем демографическом форуме в Будапеште.
"Сербия в прошлом году потеряла целый один город, так как умерли свыше 100 тысяч человек, а родились 63,2 тысячи. Демографический минус составил около 37,8 тысячи человек", — разместил Вучич выступление в Twitter.
"Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в котором сейчас живет 38,6 тысячи человек", — подчеркнул он.
Среди причин демографического спада — сложное экономическое положение, отток молодежи и работоспособных граждан среднего возраста за границу и последствия вооруженных конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.
По данным национального управления статистики, население Сербии в 2018 году составляло 6,9 миллиона человек, средний возраст которых 43,2 года, при этом более 20% населения старше 65 лет.
Вучич отметил, что для исправления ситуации необходимо, чтобы на одну гражданку Сербии приходилось по статистике 2,1 ребенка, в то время как сейчас этот показатель равен 1,48.
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Комментарии3
В мире , Александр Вучич , Будапешт , Сербия
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