Вучич рассказал о рекордных потерях Сербии

Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада

Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич

Сербский президент в четверг принял участие в третьем демографическом форуме в Будапеште

"Сербия в прошлом году потеряла целый один город, так как умерли свыше 100 тысяч человек, а родились 63,2 тысячи. Демографический минус составил около 37,8 тысячи человек", — разместил Вучич выступление в Twitter.

"Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в котором сейчас живет 38,6 тысячи человек", — подчеркнул он. Србија је покренула мере за подизање наталитета. Наш циљ је да креирамо услове како би родитељи лакше доносили одлуку да имају jедно, двоје, па и троје деце.

-Трећи демографски самит у Будимпешти. https://t.co/wdj4qXt4xg— Александар Вучић (@avucic) September 5, 2019

Среди причин демографического спада — сложное экономическое положение, отток молодежи и работоспособных граждан среднего возраста за границу и последствия вооруженных конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.

По данным национального управления статистики, население Сербии в 2018 году составляло 6,9 миллиона человек, средний возраст которых 43,2 года, при этом более 20% населения старше 65 лет.

Вучич отметил, что для исправления ситуации необходимо, чтобы на одну гражданку Сербии приходилось по статистике 2,1 ребенка, в то время как сейчас этот показатель равен 1,48.