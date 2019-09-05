У Турции может появиться ядерный чемоданчик

Эрдоган заявил о несправедливости режима нераспространения

Турция намекает на возможное начало разработок ядерного оружия. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая перед сторонниками, что Анкаре нельзя запрещать иметь собственное оружие массового уничтожения, особенно на фоне того, что «некоторые страны» уже обладают ядерными боеприпасами. В качестве примера он привёл Израиль . Несмотря на то, что свои планы в этой сфере Эрдоган раскрывать не стал, наблюдатели допускают, что слова турецкого лидера свидетельствуют о намерении саботировать международные соглашения о нераспространении.

Президент Турции, в частности, заявил, что в некоторых странах «есть ракеты с ядерными боеголовками — не одна и не две».

Однако нам говорят, что мы не можем их получить. Я не могу с этим согласиться, — сказал Эрдоган, выступая перед однопартийцами. — В мире нет такой развитой страны, у которой их нет.

Агентство Reuters ставит последнее высказывание президента республики под сомнение: множество развитых стран не имеют такого оружия. Конечно, Эрдоган не стал говорить о том, начнёт ли его страна предпринимать усилия по приобретению оружия массового уничтожения. Однако наблюдатели интерпретировали его выступление как открытый демарш против положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который республика подписала в 1980 году. Помимо него, Турция подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), запрещающий проводить ядерные взрывы в каких бы то ни было целях.

Турецкий лидер дал понять, что его страна хочет таких же прав, как еврейское государство.

У нас по соседству есть Израиль. Он наводит ужас (на другие страны — News.ru), имея в своём распоряжении это (боеголовки — News.ru). И никто не может прикоснуться к нему, — в частности, отметил Эрдоган.

Израиль никогда официально не признавал, что обладает ядерными боеголовками, однако, по оценкам экспертов, у него есть 80-90 таких зарядов. Согласно этим же оценкам, у еврейского государства достаточно ресурсов ещё для 200 боеголовок. Власти еврейского государства намеренно придерживались весьма неоднозначной позиции по приобретению ядерного оружия и сохраняли секретность в том, что касается их реальных возможностей в этой сфере. В некоторых сообщениях утверждается, что Израиль ведет довольно интенсивную работу в области биологического и химического оружия. Для этого у него есть все ресурсы. Страна не является подписантом ДНЯО и никогда не подписывала и не ратифицировала Конвенцию о биологическом оружии. Иначе дела обстоят с Конвенцией о химическом оружии: еврейское государство подписало документ, но не ратифицировало.

Накануне бывший постоянный представитель России при Конференции по разоружению в Женеве и международных организациях в Вене Григорий Берденников в разговоре с российскими журналистами обратил внимание на то, что 8 из 44 стран, которые обладают технологиями создания ядерного оружия, до сих пор не ратифицировали или не подписали ДВЗЯИ, а это ставит под сомнение саму необходимость существования документа. Международные игроки, в том числе официально обладающие ядерным вооружением, отказываются это делать, ссылаясь на американскую позицию по этому вопросу.

Если все страны, официально обладающие ядерным оружием, ратифицировали бы этот договор, то давление в мире в пользу его ратификации было бы такое, что удержаться другим странам от такого действия было бы невозможно, — отметил Берденников.

Впрочем, на позицию Турции могло повлиять отчасти то, что ситуация в сфере нераспространения на Ближнем Востоке остаётся достаточно шаткой. Администрация США , как кажется, не против приобретения соответствующих технологий декларативно-мирного характера, например, саудовской стороной. Иран 6 сентября снимет с себя очередную часть обязательств в рамках подписанной в 2015 году «ядерной сделки». Совсем не исключено, что он — на фоне беспрецедентного международного давления — начнёт разрабатывать своё оружие. Это, как полагают аналитики, может оказать на регион эффект домино.