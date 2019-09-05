Брат Джонсона уходит с поста министра

Брат премьер-министра Бориса Джонсона — Джозеф Джонсон заявил, что покидает пост младшего министра по делам университетов и науки и не будет больше членом британского парламента . Об этом он написал в твиттере.

По его словам, он уходит, так как "разрывается между семьей и национальными интересами".

Он отметил, что за 9 лет его службы сменились три премьера.

"Это было неразрешимое напряжение, но настало время для других, чтобы взять на себя работу в парламенте и министерстве", — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов.