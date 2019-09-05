Киев решил судьбу «свидетеля» по делу MH17

Решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing над Донбассом Владимира Цемаха принял Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, защита Цемаха обжаловала решение Шевченковского районный суд, который продлил его арест до 20 октября. При этом родственники Цемаха ранее заявляли, что его похитили из собственной квартиры сотрудники СБУ . Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин связал это с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing в Донбассе летом 2014 года.

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно», — цитирует решение суда агентство.

По словам адвоката Романа Гонтарева, у его подзащитного «есть обязательства», сообщает «Громадське».

«Он должен являться на суды. Любые другие комментарии клиент мне запретил давать», — подчеркнул он.

Адвокат также добавил, что считает решение суда законным.

Пассажирский самолет «Малазийских авиалиний» был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Официальное расследование ведет Совместная следственная группа, в которую вошли представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.