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На Украине рассказали о страхах Зеленского 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках образа героя телесериала «Слуга народа» Голобородько и боится столкнуться с суровой реальностью. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.
По словам политолога, проблема президента Украины в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует образу, ранее уже созданному на экране.
«Он раб лампы… Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — считает Ермолаев.
Политолог также добавил, что Зеленский и его команда не действуют в интересах Украины, а продвигают интересы третьих лиц.
«По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали — они скорее реализаторы», — сказал Ермолаев. По его мнению, это начало проявляется в таких шагах, как подписание меморандума с Соединенными Штатами и Польшей по поводу поставок газа, или в легализации игорного бизнеса.
Принятые властями действия не имеют никакого отношения к решению проблем экономики, считает украинский политолог.
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Комментарии9
В мире , Видео , Андрей Ермолаев , Владимир Зеленский
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