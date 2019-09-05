Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву

Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву Елизавету II , отказавшись от ее приглашения в замок Балморал. Об этом пишет The Sun.

Пара нашла повод отказаться от поездки в шотландскую резиденцию королевы, где она традиционно проводит два летних месяца. Они заявили, что их четырехмесячный сын Арчи еще не окреп для таких поездок.

Елизавета II, по утверждению источника издания, близкого к королевской семье, была сильно разочарована, поскольку младенец уже успел сначала провести неделю на Ибице, а потом отправился с родителями на встречу с Элтоном Джоном во Францию.

Собеседник издания предположил, что инициатива пропустить визит исходила от Меган Маркл, поскольку в Балморале нет никаких развлечений, кроме стрельбы, охоты и рыбалки.

Принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая 2018 года, а спустя год у них родился первенец. О романе принца стало известно в конце 2016 года. Происхождение актрисы, родившейся в семье чернокожей американки, раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ «переступили черту».