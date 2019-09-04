Киевские депутаты попросили вернуть Кличко

Киевсовет попросил Зеленского вернуть Кличко

Главы депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой вновь назначить мэра города Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), при этом пока заявления об его увольнение не было.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис Зеленского с представлением на увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Сам Кличко обвинил кабмин в попытке ввести двоевластие в украинской столице и установить прямое президентское управление.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к вам (с просьбой) назначить на должность председателя КГГА Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", — говорится в обращении глав депутатских фракций Киевсовета.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.