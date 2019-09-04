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Белоруссия оценила исходящие от Украины риски 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Белоруссия оценила исходящие от Украины риски
Фото: ТАСС
Минск будет укреплять белорусско-украинскую границу, учитывая риски, исходящие с территории этого государства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.
«Мы учитываем те риски, которые исходят с той территории [Украины]. Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».
По его словам, в Белоруссии есть люди, «которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его». Он подчеркнул, что такие попытки должны жестко пресекаться.
«В нашу страну оружие попадать не должно», — подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Вместе с тем, уточнил он, Белоруссия не будет закрывать пункты пропуска с Украиной, их нужно развивать и совершенствовать.
«Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями — неправомерными», — подчеркнул он.
В сентябре прошлого года Зась по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что на границе с Украиной увеличится численность белорусских пограничников.
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Комментарии
В мире , Украина , Безопасность , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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