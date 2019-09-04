Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами

Турецкие отельеры отреагировали на гибель россиян в бассейнах

Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык прокомментировал несчастные случаи, произошедшие с россиянами в бассейнах местных отелей, сообщает РИА Новости. По его словам, обстоятельства всех инцидентов необходимо расследовать, однако и туристам не следует терять бдительности.

«Если налицо халатность отеля, то, разумеется, нужно проводить расследование и наказывать виновных. Есть определенные правила безопасности и строгое требование обязательного присутствия взрослых рядом с детьми», — заявил Айык.

Отельер также подчеркнул, что все бассейны в турецких отелях имеют международные сертификаты, поэтому в иных случаях туристам необходимо придерживаться правил поведения, самим следить за своей безопасностью и не оставлять без присмотра маленьких детей.

«Во всех бассейнах и аквапарках работают спасатели, постоянно контролируется качество и безопасность воды. Конечно, специальные сотрудники в отеле способны оказать первую помощь. Однако, несмотря на все принимаемые меры, могут происходить несчастные случаи», — резюмировал Айык.

18 августа 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, отдыхая в бассейне отеля в Бодруме, получила серьёзные травмы: руку девочки засосало в трубу насоса. Отец ребенка и семеро его помощников сломали трубу и вытащили девочку вместе с ее частью на руке. Девочка захлебнулась, ее доставили в больницу города Денизли. Она впала в кому, ее сердце останавливалось пять раз, столько же раз врачи запускали его вновь. Спустя 10 дней пострадавшая скончалась.

3 сентября ещё одна юная россиянка пострадала, купаясь в турецком бассейне. Ребёнок упал с горки, стукнулся головой и захлебнулся. На место происшествия сразу вызвали врачей, девочку отвезли в больницу.