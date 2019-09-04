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Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами в бассейнах 

РИА Новости 1 час назад
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Фото: РИА Новости
В турецких отелях необходимо расследовать причины несчастных случаев с туристами, а также наказать виновных в гибели отдыхающих. Но и сами туристы должны заботиться о своей безопасности, не оставлять детей без присмотра, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения. За последнее время это уже не первый несчастный случай, который произошел с россиянами на курортах Турции.
"Если налицо халатность отеля, то, разумеется, нужно проводить расследование и наказывать виновных. Есть определенные правила безопасности и строгое требование обязательного присутствия взрослых рядом с детьми", — сказал Осман Айык.
По его словам, бассейны в турецких отелях и аквапарках соответствуют всем международным нормам и имеют международные сертификаты.
"Во всех бассейнах и аквапарках работают спасатели, постоянно контролируется качество и безопасность воды. Конечно, специальные сотрудники в отеле способны оказать первую помощь. Однако, несмотря на все принимаемые меры, могут происходить несчастные случаи", — отметил собеседник агентства.
По его словам, туристы должны быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности: не заходить в воду в часы, когда бассейн считается закрытым или прыгать в него в запрещенных местах. Необходимо учитывать свое состояние здоровья и физические возможности для пребывания в воде и, конечно, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.
Во вторник СМИ сообщили о смерти 19-летней студентки в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда девушка была доставлена 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park.
28 августа в Турции скончалась 12-летняя Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме.
Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
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Комментарии1
В мире , Ирина Касимова , РИА Новости , Анкара , Турция
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