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В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине 

RT на русском 42 минуты назад
В Раде заявили о риске установления диктатуры
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
«Сегодня под красочным названием «демократия» офис президента создаёт такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жёсткую диктатуру», — предупредил он в программе «Украинский формат» в эфире телеканала NEWSONE.
В частности, Кива раскритиковал законопроект Зеленского о переподчинении ему Национальной гвардии Украины.
«Я не вижу смысла выносить данный законопроект на рассмотрение Верховной рады. Кроме того, это потребует внести в конституцию изменения и расширить президентские полномочия», — объяснил он.
Украинский депутат напомнил, что по действующему закону основной функцией Нацгвардии является охрана общественного порядка.
По его словам, это свидетельствует о «тревожных процессах», которые происходят на Украине.
«Кто вкладывает в уши главы государства нужную информацию — для украинцев секрет. Демократия должна иметь возможность защищаться. А та ситуация, которая сегодня разворачивается в стране, — это начало процесса формирования диктатуры», — подчеркнул Кива.
Он отметил, что в Раде происходит работа «как по дирижёрской палочке», без дискуссий и «инакомыслия».
30 августа Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий вывести Нацгвардию из подчинения МВД и перевести в его подчинение.
Согласно инициативе, командующий Нацгвардии будет назначаться на пост и сниматься с него только президентом без какого-либо контроля со стороны кабмина или Рады.
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Комментарии
В мире , Украина , Илья Кива , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада
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