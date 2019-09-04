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Украинский язык сочли выдуманным 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Украинский язык сочли выдуманным
Фото: ТАСС
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей. Об этом он заявил в эфире ItonTV. Запись доступна на YouTube.
Дипломат напомнил, что независимость государства не обеспечивается простым принятием акта о «незалежности».
«Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык», — заявил Маген.
Он отметил, что создание украинской государственности затрудняется тем, что стране сильно «не повезло» с соседями, поэтому ее государственное становление идет крайне медленно.
В августе украинская детская писательница Лариса Ницой предрекла своей стране уничтожение. По ее мнению, Украине грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам.
«Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.
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Комментарии54
В мире , Украина , Лариса Ницой , Цви Маген , Израиль
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