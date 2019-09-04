Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры по Донбассу «внушили оптимизм» ОБСЕ 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Переговоры по Донбассу «внушили оптимизм» ОБСЕ
Фото: Reuters
Бессрочное перемирие, установленное в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, приносит результаты, несмотря на нарушения. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам переговоров в Минске, передает «Интерфакс».
По его словам, за последние две недели, «несмотря на некоторое обострение ситуации», специальная мониторинговая миссия не зафиксировала ни одного случая гибели гражданского лица.
Кроме того, Сайдик отметил прогресс в процессе разведения войск в районе Станицы Луганской и восстановления моста, который является единственным КПП на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). На заседании также обсуждалось дальнейшее разведение войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, обмен пленными и проведение местных выборов.
Представитель ОБСЕ подчеркнул, что в целом последние заседания контактной группы «внушают оптимизм».
Ранее 4 сентября пресс-секретарь официального представителя Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев хочет привлечь Москву к работе над соблюдением перемирия в Общем центре по контролю и координации сторон.
Разведение войск и проведение местных выборов также обсуждалось на подготовительной встрече представителей стран-участниц «нормандского формата» в Берлине 2 сентября. По итогам переговоров глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев намерен соблюдать минские соглашения. При этом позже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал указанные в соглашениях требования недопустимыми для Киева.
Последние новости
Названа причина крушения штурмовика Су-25 Названа причина крушения штурмовика Су-25 Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну В Болгарии сочли безумными заявления своего МИД о советской армии В Болгарии сочли безумными заявления своего МИД о советской армии
Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Вадим Пристайко , Дарья Олифер , МИД , ОБСЕ , Интерфакс , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США137
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным62
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции132
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным56
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение