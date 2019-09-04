Переговоры по Донбассу «внушили оптимизм» ОБСЕ 

Бессрочное перемирие, установленное в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, приносит результаты, несмотря на нарушения. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам переговоров в Минске, передает «Интерфакс».
По его словам, за последние две недели, «несмотря на некоторое обострение ситуации», специальная мониторинговая миссия не зафиксировала ни одного случая гибели гражданского лица.
Кроме того, Сайдик отметил прогресс в процессе разведения войск в районе Станицы Луганской и восстановления моста, который является единственным КПП на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). На заседании также обсуждалось дальнейшее разведение войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, обмен пленными и проведение местных выборов.
Представитель ОБСЕ подчеркнул, что в целом последние заседания контактной группы «внушают оптимизм».
Ранее 4 сентября пресс-секретарь официального представителя Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев хочет привлечь Москву к работе над соблюдением перемирия в Общем центре по контролю и координации сторон.
Разведение войск и проведение местных выборов также обсуждалось на подготовительной встрече представителей стран-участниц «нормандского формата» в Берлине 2 сентября. По итогам переговоров глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев намерен соблюдать минские соглашения. При этом позже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал указанные в соглашениях требования недопустимыми для Киева.