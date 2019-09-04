Переговоры по Донбассу «внушили оптимизм» ОБСЕ

Бессрочное перемирие, установленное в зоне боевых действий на юго-востоке Украины , приносит результаты, несмотря на нарушения. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам переговоров в Минске , передает «Интерфакс».

По его словам, за последние две недели, «несмотря на некоторое обострение ситуации», специальная мониторинговая миссия не зафиксировала ни одного случая гибели гражданского лица.

Кроме того, Сайдик отметил прогресс в процессе разведения войск в районе Станицы Луганской и восстановления моста, который является единственным КПП на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). На заседании также обсуждалось дальнейшее разведение войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, обмен пленными и проведение местных выборов.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что в целом последние заседания контактной группы «внушают оптимизм».

Ранее 4 сентября пресс-секретарь официального представителя Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев хочет привлечь Москву к работе над соблюдением перемирия в Общем центре по контролю и координации сторон.