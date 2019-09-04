«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен

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Нидерланды обвинили в подделке записи «черных ящиков» Boeing, сбитого над Донбассом 

Ura.Ru 17 минут назад
Группа международных следователей, возглавляемая прокурором Нидерландов, стерла последние секунды записи «черных ящиков» малайзийского Boeing МН17, потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Такое мнение озвучил независимый технический эксперт Юрий Антипов, ознакомившись с отчетом голландцев по МН17.
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«Голландцы утверждают (так и я думал до сегодняшнего дня), что запись на CVR и FDR прекратилась в 13 часов 20 минут 3 секунды. То есть оба самописца прекратили записывать параметры единовременно. Запись датчика давления внутри самолета на диаграмме прекращается в 13 часов 20 минут и 1 секунду. То есть на две секунды раньше», — цитирует разъяснения Антипова «Царьград».
Такое расхождение, по мнению эксперта, подозрительно, так как электронный «магнитофон» «Боинга» не может продолжать записывать информацию по одному кабелю с 1300 датчиков, а с одного, причем самого важного, датчика остановить запись на две секунды раньше. Антипов уверен, что в последних секундах, которые стерли голландские следователи, и содержался «ключ» к разгадке авиакатастрофы.
Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. В крушении погибли 289 человек. В настоящий момент расследованием трагедии занимается Совет по безопасности Нидерландов.
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В мире , Видео , Происшествия , Юрий Антипов , Boeing , Царьград ТВ , Нидерланды
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