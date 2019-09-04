«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен

Нидерланды обвинили в подделке записи «черных ящиков» Boeing, сбитого над Донбассом

Группа международных следователей, возглавляемая прокурором Нидерландов , стерла последние секунды записи «черных ящиков» малайзийского Boeing МН17, потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Такое мнение озвучил независимый технический эксперт Юрий Антипов , ознакомившись с отчетом голландцев по МН17.

«Голландцы утверждают (так и я думал до сегодняшнего дня), что запись на CVR и FDR прекратилась в 13 часов 20 минут 3 секунды. То есть оба самописца прекратили записывать параметры единовременно. Запись датчика давления внутри самолета на диаграмме прекращается в 13 часов 20 минут и 1 секунду. То есть на две секунды раньше», — цитирует разъяснения Антипова «Царьград».

Такое расхождение, по мнению эксперта, подозрительно, так как электронный «магнитофон» «Боинга» не может продолжать записывать информацию по одному кабелю с 1300 датчиков, а с одного, причем самого важного, датчика остановить запись на две секунды раньше. Антипов уверен, что в последних секундах, которые стерли голландские следователи, и содержался «ключ» к разгадке авиакатастрофы.

Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. В крушении погибли 289 человек. В настоящий момент расследованием трагедии занимается Совет по безопасности Нидерландов.