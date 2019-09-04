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СМИ: сирийская армия упрочила позиции на юге Идлиба 

Парламентская газета 1 час назад
Сирийская армия упрочила позиции на юге Идлиба
Фото: РИА Новости
Бойцы правительственной армии в Сирии продолжают освободительную операцию на юге провинции Идлиб — в результате кампании многие населённые пункты переходят под контроль официального Дамаска, передаёт Федеральное агентство новостей.
После ликвидации бандформирований, базировавшихся на юге и юго-востоке Идлиба, военным удалось освободить многие сёла и города в этой части мухафазы. Кроме того, солдаты правительственной армии продолжают зачищать от радикалов местные холмы и крестьянские хозяйства.
Сейчас в Идлибе продолжают оставаться основные силы террористов в арабской республике. Военные продолжают атаковать укреппозиции джихадистов в этих районах мухафазы. Сообщается, что радикалы несут потери в живой силе.
На прошлой неделе официальный Дамаск взял под контроль населённый пункт Хан-Шейхун — из-за своего расположения город является стратегически важным объектом в ведении боевых действий.
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В мире , Армия , Ближний Восток , РИА ФАН , Дамаск , Идлиб , Сирия
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