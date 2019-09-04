СМИ: сирийская армия упрочила позиции на юге Идлиба

Бойцы правительственной армии в Сирии продолжают освободительную операцию на юге провинции Идлиб — в результате кампании многие населённые пункты переходят под контроль официального Дамаска , передаёт Федеральное агентство новостей.

После ликвидации бандформирований, базировавшихся на юге и юго-востоке Идлиба, военным удалось освободить многие сёла и города в этой части мухафазы. Кроме того, солдаты правительственной армии продолжают зачищать от радикалов местные холмы и крестьянские хозяйства.

Сейчас в Идлибе продолжают оставаться основные силы террористов в арабской республике. Военные продолжают атаковать укреппозиции джихадистов в этих районах мухафазы. Сообщается, что радикалы несут потери в живой силе.

На прошлой неделе официальный Дамаск взял под контроль населённый пункт Хан-Шейхун — из-за своего расположения город является стратегически важным объектом в ведении боевых действий.