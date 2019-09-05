I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун

Скандально известная Ульяна Супрун решением кабинета министров Украины уволена с поста первого замминистра здравоохранения. Об этом сообщил премьер республики Алексей Гончарук.

По его словам, решение об отставке Супрун было принято в связи с назначением нового главы Минзрава и изменениями в команде ведомства. Гончарук подчеркнул, что оно не является политическим, отмечает NewsOne.

Уволенная чиновница с решением кабмина осталась недовольна.

"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди ещё больше. I'll be back", — написала она в Facebook.

Супрун исполняла обязанности главы украинского Минздрава с 2016 года. За это время она неоднократно становилась объектом насмешек из-за своих противоречивых взглядов на медицину. Её также называют «Доктор Смерть» из-за «сомнительных советов», которые она давала украинцам.

Например, для защиты от жары Супрун рекомендовала есть много мороженого, сидеть на холодных поверхностях и смело открывать окна, не боясь сквозняков. Кроме того, она советовала украинцам получать витамины из пива.