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I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун 

News.ru + ещё 3 1 час назад
I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава
Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Скандально известная Ульяна Супрун решением кабинета министров Украины уволена с поста первого замминистра здравоохранения. Об этом сообщил премьер республики Алексей Гончарук.
По его словам, решение об отставке Супрун было принято в связи с назначением нового главы Минзрава и изменениями в команде ведомства. Гончарук подчеркнул, что оно не является политическим, отмечает NewsOne.
Уволенная чиновница с решением кабмина осталась недовольна.
"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди ещё больше. I'll be back", — написала она в Facebook.
Супрун исполняла обязанности главы украинского Минздрава с 2016 года. За это время она неоднократно становилась объектом насмешек из-за своих противоречивых взглядов на медицину. Её также называют «Доктор Смерть» из-за «сомнительных советов», которые она давала украинцам.
Например, для защиты от жары Супрун рекомендовала есть много мороженого, сидеть на холодных поверхностях и смело открывать окна, не боясь сквозняков. Кроме того, она советовала украинцам получать витамины из пива.
Супрун также неоднократно заявляла, что покинет пост, если президентом Украины станет Владимир Зеленский, писал News.ru.
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Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Правительство Украины
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