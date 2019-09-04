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I'll be back: Супрун заявила, что увольнение не способно остановить ее 

Украина.ру 5 часов назад
Супрун прокомментировала свое увольнение
Фото: Министерство здравоохранения Украины
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сравнила работу в ведомстве с растрепанной девочкой и прокомментировала решение правительства о своем увольнении. Об этом 4 сентября она написала в Facebook
«Сегодня правительство своим решением освободило меня и моих заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины… Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться… I'll be back», — заявила она.
Супрун отметила, что «ее команде удалось сделать очень много и это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев».
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