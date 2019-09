Brexit, однако: британцев оставят без денег и еды

Brexit без сделки. Джонсон грозит оставить британцев без денег, продуктов и туалетной бумаги

Лондон и Брюссель до сих пор не знают, как оформить развод: проект сделки Терезы Мэй парламент трижды отклонил, о разработке новой редакции документа ЕС и слышать не хочет, а Борис Джонсон настаивает, что Brexit состоится 31 октября 2019 года со сделкой или без неё, но депутаты против Brexit без заключения соглашения с ЕС

Джонсон начинает и проигрывает

Вечером 3 сентября в результате голосования Палата общин (нижняя палата парламента) получила право контролировать повестку дня 4 сентября, и оппозиция попытается вынести на голосование законопроект, который лишит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона права на Brexit без сделки. Правительство потерпело первое поражение: 301 голос против, 328 голосов за. Более того, 21 член Консервативной партии , включая бывшего министра финансов Филипа Хаммонда , поддержали не своего лидера, а оппозиционеров, за что будут исключены из партии, а бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли добровольно перешёл в Либерально-демократическую партию , в результате чего консерваторы утратили рабочее большинство в парламенте.

После объявления итогов голосования Джонсон заявил: «Лидер оппозиции (глава лейбористов Джереми Корбин . — Ред.) молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра (4 сентября. — Ред.) за то, чтобы остановить переговоры и добиться ещё одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что мы внесём в парламент предложение (о возможности проведения досрочных парламентских выборов. — Ред.)».

Как показал опрос социологической службы YouGov, идею о внеочередном голосовании поддерживают всего 35% респондентов, 46% против. Если выборы всё же состоятся, то 35% участников исследования поддержали бы Консервативную партию Джонсона, 25% — Лейбористскую партию Джереми Корбина, 16% — Либерально-демократическую партию Джо Суинсон, 13% — партию Brexit Найджела Фараджа , 8% — партию «зелёных» Шана Берри и Джонатана Бартли. Однако говорить о лидерстве консерваторов в такой нестабильной ситуации не приходится.

Если 2/3 депутатов парламента одобрят проведение выборов, то они станут третьими за последние 5 лет.

«Они могут либо потопить правительство Джонсона, либо дать ему общественный мандат для его обещания покинуть ЕС к Хеллоуину — «сделай или умри», — пишет американская газета Washington Post.

В случае проигрыша консерваторов Джонсон войдёт в историю как премьер-министр, который отработал на посту самый короткий срок. Бывший руководитель Форин-офиса возглавил правительство 24 июля 2019 года.

Чтобы помешать депутатам заблокировать Brexit без сделки, Джонсон прибег к регламентным уловкам: он обратился к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента с 10 сентября по 14 октября, что она и сделала. Даты эти выбраны не случайно — 14 октября королева выступит с тронной речью, которую депутаты должны обсуждать в течение следующих 6 рабочих дней, таким образом, до установленного срока официального выхода Великобритании из ЕС — 31 октября — останется меньше 10 дней, за которые вряд ли депутаты успеют принять какие-то судьбоносные документы. Время в этом случае сыграет на руку Джонсону.

Всё упирается в Ирландию

Ключевой проблемой для реализации Brexit остаётся вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая останется членом ЕС, и расположенной на том же острове Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании.

Предыдущий премьер-министр королевства Тереза Мэй и руководство ЕС договорились о применении механизма backstop: если стороны не смогут достичь какого-либо более приемлемого решения, то Северная Ирландия по-прежнему будет входить и в единый рынок ЕС, и в таможенную территорию королевства. В таком случае руководство страны и Евросоюза будут совместно отслеживать движение товаров, но при этом британцам придётся дополнительно проверять продукцию, поступающую из этого региона в остальные регионы королевства.

Однако в таком случае Brexit утратит свой смысл, потому что часть Великобритании всё равно де-факто останется частью Европейского союза. С другой стороны, установление жёсткой границы может спровоцировать массовые беспорядки и поставить крест на Белфастском соглашении 1998 года, которое положило конец многолетним кровопролитным столкновениям протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона, — согласно документу, Лондон отказался от прямого правления в Северной Ирландии и передал власть местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

Чем грозит Великобритании Brexit без сделки

Если Джонсону всё же удастся переломить сопротивление внутриполитических оппонентов и осуществить Brexit без сделки, то Великобритания столкнётся с нехваткой некоторых товаров. Как сообщают издания The Guardian, The Courier, The Mirror, Daily Express, Evening Standard, Financial Times, Foreign Policy, The Independent, The Times, в дефиците окажутся овощи и фрукты, курица KFC, сыр, сэндвичи, шоколадные батончики Mars, мороженое Magnum, цветы, лекарства, оливковое масло, вино, джин, питьевая вода, бензин, запчасти для велосипедов, туалетная бумага и мешки для трупов.

Наибольший риск связан с экономическими проблемами:

• согласно докладу правительства Великобритании, выпущенному осенью 2018 года, в течение следующих 15 лет ВВП королевства упадёт на 9,3%;

• по оценке издания The Guardian, дефицит государственного бюджета достигнет £80 млрд ($111 млрд);

• компании, расположенные в деловом районе Сити, лишатся возможности проводить безналичные расчёты для еврозоны;

• Банк Англии предупреждает, что фунт будет дешевле доллара;

• жилая недвижимость подешевеет на 30%, а коммерческая — в два раза;

• произойдёт массовый отток населения;

• для осуществления полётов между Великобританией и ЕС британским авиакомпаниям нужно получать разрешения от каждой из стран союза;

• проблемы с поставкой товаров: как пишет Financial Times, на протяжении первых полугода запуска таможенного контроля между британским Дувром и французским Кале пограничная инфраструктура сможет пропускать всего 12-25% грузов от нынешнего объёма.

3 сентября на фоне острого политического кризиса курс фунта стерлингов упал на бирже до уровня 2016 года, когда прошёл референдум по Brexit.

В тот же день в Женеве Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представила исследование о последствиях Brexit без заключения сделки: потеря экспорта составит как минимум $16 млрд, или около 7% всего экспорта королевства в ЕС. Большая часть потерь придётся на автомобили ($5 млрд), продукцию животноводства ($2 млрд), текстильную продукцию (около $2 млрд). В реальности эти цифры могут быть гораздо больше, если учесть контроль на границах, нетарифные меры и разрыв производственных сетей, существующий между Великобританией и Евросоюзом.

В ЕС Соединённое Королевство занимало особое положение среди других государств: собственная валюта, отдельные визы, левостороннее дорожное движение. Однако и этого Лондону было мало, он решил, что хватит платить в общую казну Евросоюза и содержать на средства своих налогоплательщиков менее развитые страны, но и тут же попал в ловушку — с 1973 года, когда Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому союзу, производственные, экономические, транспортные и прочие связи настолько укрепились, что в одночасье безболезненно разорвать их не получится, как бы ни старались.