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Brexit без сделки. Джонсон грозит оставить британцев без денег, продуктов и туалетной бумаги 

Украина.ру 7 часов назад
Brexit, однако: британцев оставят без денег и еды
Фото: © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс
Лондон и Брюссель до сих пор не знают, как оформить развод: проект сделки Терезы Мэй парламент трижды отклонил, о разработке новой редакции документа ЕС и слышать не хочет, а Борис Джонсон настаивает, что Brexit состоится 31 октября 2019 года со сделкой или без неё, но депутаты против Brexit без заключения соглашения с ЕС

Джонсон начинает и проигрывает

Вечером 3 сентября в результате голосования Палата общин (нижняя палата парламента) получила право контролировать повестку дня 4 сентября, и оппозиция попытается вынести на голосование законопроект, который лишит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона права на Brexit без сделки. Правительство потерпело первое поражение: 301 голос против, 328 голосов за. Более того, 21 член Консервативной партии, включая бывшего министра финансов Филипа Хаммонда, поддержали не своего лидера, а оппозиционеров, за что будут исключены из партии, а бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли добровольно перешёл в Либерально-демократическую партию, в результате чего консерваторы утратили рабочее большинство в парламенте.
После объявления итогов голосования Джонсон заявил: «Лидер оппозиции (глава лейбористов Джереми Корбин. — Ред.) молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра (4 сентября. — Ред.) за то, чтобы остановить переговоры и добиться ещё одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что мы внесём в парламент предложение (о возможности проведения досрочных парламентских выборов. — Ред.)».
Как показал опрос социологической службы YouGov, идею о внеочередном голосовании поддерживают всего 35% респондентов, 46% против. Если выборы всё же состоятся, то 35% участников исследования поддержали бы Консервативную партию Джонсона, 25% — Лейбористскую партию Джереми Корбина, 16% — Либерально-демократическую партию Джо Суинсон, 13% — партию Brexit Найджела Фараджа, 8% — партию «зелёных» Шана Берри и Джонатана Бартли. Однако говорить о лидерстве консерваторов в такой нестабильной ситуации не приходится.
Если 2/3 депутатов парламента одобрят проведение выборов, то они станут третьими за последние 5 лет.
«Они могут либо потопить правительство Джонсона, либо дать ему общественный мандат для его обещания покинуть ЕС к Хеллоуину — «сделай или умри», — пишет американская газета Washington Post.
В случае проигрыша консерваторов Джонсон войдёт в историю как премьер-министр, который отработал на посту самый короткий срок. Бывший руководитель Форин-офиса возглавил правительство 24 июля 2019 года.
Чтобы помешать депутатам заблокировать Brexit без сделки, Джонсон прибег к регламентным уловкам: он обратился к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента с 10 сентября по 14 октября, что она и сделала. Даты эти выбраны не случайно — 14 октября королева выступит с тронной речью, которую депутаты должны обсуждать в течение следующих 6 рабочих дней, таким образом, до установленного срока официального выхода Великобритании из ЕС — 31 октября — останется меньше 10 дней, за которые вряд ли депутаты успеют принять какие-то судьбоносные документы. Время в этом случае сыграет на руку Джонсону.

Всё упирается в Ирландию

Ключевой проблемой для реализации Brexit остаётся вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая останется членом ЕС, и расположенной на том же острове Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании.
Предыдущий премьер-министр королевства Тереза Мэй и руководство ЕС договорились о применении механизма backstop: если стороны не смогут достичь какого-либо более приемлемого решения, то Северная Ирландия по-прежнему будет входить и в единый рынок ЕС, и в таможенную территорию королевства. В таком случае руководство страны и Евросоюза будут совместно отслеживать движение товаров, но при этом британцам придётся дополнительно проверять продукцию, поступающую из этого региона в остальные регионы королевства.
Однако в таком случае Brexit утратит свой смысл, потому что часть Великобритании всё равно де-факто останется частью Европейского союза. С другой стороны, установление жёсткой границы может спровоцировать массовые беспорядки и поставить крест на Белфастском соглашении 1998 года, которое положило конец многолетним кровопролитным столкновениям протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона, — согласно документу, Лондон отказался от прямого правления в Северной Ирландии и передал власть местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

Чем грозит Великобритании Brexit без сделки

Если Джонсону всё же удастся переломить сопротивление внутриполитических оппонентов и осуществить Brexit без сделки, то Великобритания столкнётся с нехваткой некоторых товаров. Как сообщают издания The Guardian, The Courier, The Mirror, Daily Express, Evening Standard, Financial Times, Foreign Policy, The Independent, The Times, в дефиците окажутся овощи и фрукты, курица KFC, сыр, сэндвичи, шоколадные батончики Mars, мороженое Magnum, цветы, лекарства, оливковое масло, вино, джин, питьевая вода, бензин, запчасти для велосипедов, туалетная бумага и мешки для трупов.
Наибольший риск связан с экономическими проблемами:
• согласно докладу правительства Великобритании, выпущенному осенью 2018 года, в течение следующих 15 лет ВВП королевства упадёт на 9,3%;
• по оценке издания The Guardian, дефицит государственного бюджета достигнет £80 млрд ($111 млрд);
• компании, расположенные в деловом районе Сити, лишатся возможности проводить безналичные расчёты для еврозоны;
• Банк Англии предупреждает, что фунт будет дешевле доллара;
• жилая недвижимость подешевеет на 30%, а коммерческая — в два раза;
• произойдёт массовый отток населения;
• для осуществления полётов между Великобританией и ЕС британским авиакомпаниям нужно получать разрешения от каждой из стран союза;
• проблемы с поставкой товаров: как пишет Financial Times, на протяжении первых полугода запуска таможенного контроля между британским Дувром и французским Кале пограничная инфраструктура сможет пропускать всего 12-25% грузов от нынешнего объёма.
3 сентября на фоне острого политического кризиса курс фунта стерлингов упал на бирже до уровня 2016 года, когда прошёл референдум по Brexit.
В тот же день в Женеве Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представила исследование о последствиях Brexit без заключения сделки: потеря экспорта составит как минимум $16 млрд, или около 7% всего экспорта королевства в ЕС. Большая часть потерь придётся на автомобили ($5 млрд), продукцию животноводства ($2 млрд), текстильную продукцию (около $2 млрд). В реальности эти цифры могут быть гораздо больше, если учесть контроль на границах, нетарифные меры и разрыв производственных сетей, существующий между Великобританией и Евросоюзом.
В ЕС Соединённое Королевство занимало особое положение среди других государств: собственная валюта, отдельные визы, левостороннее дорожное движение. Однако и этого Лондону было мало, он решил, что хватит платить в общую казну Евросоюза и содержать на средства своих налогоплательщиков менее развитые страны, но и тут же попал в ловушку — с 1973 года, когда Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому союзу, производственные, экономические, транспортные и прочие связи настолько укрепились, что в одночасье безболезненно разорвать их не получится, как бы ни старались.
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В мире , Статьи , Борис Джонсон , Елизавета II , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Найджел Фарадж , Филип Хаммонд , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , ООН , ЛДПР , Консервативная партия , Washington Post , The Independent , Foreign Policy , Financial Times , Газета The Times , Брюссель , Великобритания
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