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Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском 

Lenta.ru + ещё 5 7 часов назад
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, что в начале выступления Порошенко Богдан начал поднимать руки вверх и кривляться. На заседании присутствовал президент страны Владимир Зеленский, который, судя по видеоролику, едва сдерживает свой смех. Стоя за трибуной бывший украинский лидер говорил о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.
«25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкосновенных», — говорил Порошенко.
Во время этих слов Богдан начал пародировать нардепа.
Накануне, 3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в Конституцию проголосовали 373 парламентария. Закон вступит в силу с 1 января 2020-го. Документ зарегистрировал еще в 2017 году Петр Порошенко, тогда занимавший пост президента Украины.
14 августа актеры комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, показали пародию на главу государства в первом без его участия концерте. Один из номеров посвятили близким отношениям украинского лидера с главой его офиса Андреем Богданом.
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Комментарии
В мире , Видео , Украина , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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