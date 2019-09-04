Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

На кадрах видно, что в начале выступления Порошенко Богдан начал поднимать руки вверх и кривляться. На заседании присутствовал президент страны Владимир Зеленский , который, судя по видеоролику, едва сдерживает свой смех. Стоя за трибуной бывший украинский лидер говорил о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.

«25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкосновенных», — говорил Порошенко.

Во время этих слов Богдан начал пародировать нардепа.

Накануне, 3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в Конституцию проголосовали 373 парламентария. Закон вступит в силу с 1 января 2020-го. Документ зарегистрировал еще в 2017 году Петр Порошенко, тогда занимавший пост президента Украины.

14 августа актеры комедийной студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский, показали пародию на главу государства в первом без его участия концерте. Один из номеров посвятили близким отношениям украинского лидера с главой его офиса Андреем Богданом.