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Конте объявил состав нового правительства Италии 

РИА Новости + ещё 17 4 часа назад
Конте объявил состав нового правительства Италии
Фото: Reuters
Джузеппе Конте, вновь возглавивший правительство Италии, в четверг объявил состав своего нового кабинета.
Его выступление после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.
Министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве Конте Ди Майо одновременно занимал должности вице-премьера и главы министерства труда и экономического развития.
Правительство Италии сформировали "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. Также в него вошли министры без партийной принадлежности и представители малой левой партии "Свободные и равные"
Пост главы МВД, который ранее занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, получила "технический" специалист Лучана Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013-2017 годах.
Министерство экономики и финансов Италии возглавил представитель Демпартии евродепутат Роберто Гуалтьери, ныне председательствующий в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Также демократы будут представлены в Совете министром обороны, должность которого получил Лоренцо Гуэрини.
Как и ожидалось, свой портфель главы минюста сохранил видный представитель "Движения" Альфонсо Бонафеде.
После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.
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Комментарии
В мире , Минтруд , Демократическая партия США , Европарламент , Минюст РФ , Минэкономразвития , МВД , Италия
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