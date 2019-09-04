Лукашенко признал зависимость Белоруссии от России

Лукашенко рассказал о большой зависимости Белоруссии от России

Как сообщает Белта, Лукашенко обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта белорусской продукции.

«Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок, прежде всего, углеводородного сырья очень велика», — заявил Лукашенко.

По слова президента, «главнейшая основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже… продукции».

Он также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.