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Лукашенко рассказал о большой зависимости Белоруссии от России 

RT на русском 14 минут назад
Лукашенко признал зависимость Белоруссии от России
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами правительства заявил о большой зависимости белорусской стороны от России.
Как сообщает Белта, Лукашенко обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта белорусской продукции.
«Никто не скрывает, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок, прежде всего, углеводородного сырья очень велика», — заявил Лукашенко.
По слова президента, «главнейшая основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже… продукции».
Он также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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