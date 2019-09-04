Украине предложили дать «особый статус» в ЕС

Политик к тому же заявил, что страны Западных Балкан должны получить полноценное членство в ЕС. Турецкие медиа обратили на его слова внимание, так как Пахор также предложил особый статус Турции.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление главы Словении: по его словам, Турции нужно полноценное членство в блоке, а не какой-либо промежуточный статус. Дипломат посетовал на перемену мнения Пахора, который ранее «активно защищал членство Турции», и подчеркнул, что его страна готова к новым переговорам по этому вопросу.