Brexit проваливается: Джонсон угрожает депутатам

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что в случае, если депутаты проголосуют за «бессмысленную» отсрочку Brexit, выборы станут единственным способом выйти из тупика. Но для проведения досрочного голосования Джонсону нужна поддержка двух третей парламента. Лидер оппозиции Джереми Корбин уже пообещал, что Джонсон не получит голосов лейбористов , пока законопроект об отсрочке выхода из ЕС в отсутствие сделки не будет принят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если депутаты британского парламента отдадут голоса за «очередную бессмысленную» отсрочку выхода Соединенного Королевства из ЕС, то выборы станут единственным способом разрешения ситуации.

Премьер сообщил об этом 3 сентября после голосования, на котором парламентарии наделили себя правом рассмотреть законопроект, цель которого — отсрочка Brexit, намеченного на 31 октября.

Оппозиция во время первого заседания парламента после каникул смогла переиграть премьера. Она воспользовалась технической сессией, перехватив повестку, учитывая тот факт, что с 9 сентября парламент приостанавливает работу на пять недель. Приостановку осуществила королева Елизавета Вторая , согласившись с аргументами Джонсона.

При этом, как написала в своем твиттере политический обозреватель вещательной корпорации «Би-би-си» Лора Кюнссберг, Консервативная партия Великобритании может исключить из своих рядов 21 депутата, выступившего во вторник вечером против правительства Бориса Джонсона на ключевом для него голосовании в Палате общин британского парламента, что стало беспрецедентным шагом.

«Источники в правительстве подтверждают, что 21 восставший против правительства депутат будет исключен, в том числе человек, еще несколько недель назад занимавший пост канцлера казначейства [Филип Хаммонд], и внук [Уинстона] Черчилля [Николас Соумс]», — отметила она.

По ее словам, всем противникам Джонсона придется покинуть ряды партии независимо от того, как они проголосуют в среду, когда в Палате общин будет рассматриваться законопроект, позволяющий законодателям перехватить контроль за ходом Brexit.

Как отмечало агентство Bloomberg, действия Джонсона связаны с риском серьезнейшего конституционного кризиса. Сторонники премьер-министра Британии объясняют его план по Brexit любой ценой тремя ключевыми моментами. Первый заключается в том, что это стандартная процедура; второй связан с результатами референдума 2016 года, которым склонен препятствовать парламент; третья причина предполагает, что это поможет правительству страны в переговорах с ЕС.

Выборы выглядят практически неизбежными в связи с потерей консерваторами хрупкого большинства в парламенте страны. Ряды этой партии покинул Филлип Ли, экс-замминистра юстиции. Он заявил, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов, и перешел к оппозиционным либеральным-демократам. Ли подчеркнул, что кабмин Джонсона стремится к жесткому Brexit, от чего пострадает Соединенное Королевство.

Джонсон заявил, что в таком случае досрочные выборы должны пройти в октябре. Правда, для того чтобы добиться выборов, Джонсону нужно обрести поддержку двух третей депутатов. Без оппозиционных лейбористов это невозможно, и их лидер Джереми Корбин уже предупредил, что не пойдет навстречу Джонсону, если закон об отсрочке Brexit не будет принят.

Стоит отметить, что бывший лидер лейбористов Тони Блэр предупредил нынешнего главу партии Корбина, что досрочные выборы — «ловушка», которую готовит Джонсон.

Политик пояснил, что Джонсон готов к выборам и понимает, что кроме выхода из ЕС есть еще и «вопрос Корбина». Речь идет о том, что позиции самого Корбина в партии неустойчивы: многие не принимают его леворадикальных взглядов, что грозит внутрипартийным расколом.

По мнению Блэра, в сегодняшней ситуации лейбористам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить Brexit без сделки, а не идти на выборы.

«Я знаю, это выглядит контрпродуктивно, когда оппозиционные партии выступают против выборов, но в подобном особом случае это важно, пока не решен вопрос Brexit», — заявил политик.

Сам Джонсон ранее признавался, что не хочет проведения внеочередных выборов в парламенте. «Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку», — подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что лучше бы продолжил бороться с преступностью, заниматься улучшением системы здравоохранения, развитием школ и улучшением жизни британцев.

Неопределенность вокруг ситуации с Brexit уже привела к проблемам с британской валютой. Фунт стерлингов 3 сентября опустился к доллару до минимума за почти три года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов. Британская валюта дешевела до $1,1968. В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.