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Иран освободит задержанного россиянина 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Власти Ирана отпустят семерых членов экипажа задержанного ранее танкера Stena Impero, в числе которых гражданин России. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Тегеране сообщает РИА Новости.
«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — приводит агентство слова пресс-атташе посольства Андрея Ганенко.
Дипломат рассказал, что на судне оставили минимум экипажа, чтобы оно могло в случае необходимости выйти в море. Также известно, что среди освобожденных есть граждане Индии.
Иран заявил о захвате британского судна в Ормузском проливе 19 июля. Корабль задержали за нарушение ряда международных норм: судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.
В тот же день выяснилось, что на его борту находились 23 человека, трое из которых — россияне. Также среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин.
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В мире , Видео , РИА Новости , Иран , Тегеран
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