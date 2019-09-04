Иран освободит задержанного россиянина

Власти Ирана отпустят семерых членов экипажа задержанного ранее танкера Stena Impero, в числе которых гражданин России . Об этом со ссылкой на посольство РФ в Тегеране сообщает РИА Новости.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик», — приводит агентство слова пресс-атташе посольства Андрея Ганенко.

Дипломат рассказал, что на судне оставили минимум экипажа, чтобы оно могло в случае необходимости выйти в море. Также известно, что среди освобожденных есть граждане Индии.

Иран заявил о захвате британского судна в Ормузском проливе 19 июля. Корабль задержали за нарушение ряда международных норм: судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

В тот же день выяснилось, что на его борту находились 23 человека, трое из которых — россияне. Также среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин.