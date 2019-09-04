«Не завидуйте»: Депутат Рады прокомментировала интимную переписку

Криворучкина упрекнула журналистов в вмешательстве в ее личную жизнь, напомнив, что она не только депутат, но и «прежде всего человек».

«Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — написала парламентарий.

Она также отметила, что переписывалась она во время официального перерыва, но «об этом почему-то забыли написать» и попросила «не завидовать» ей.