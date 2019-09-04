Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Криворучкина заявила в Facebook, что переписку интимного характера она вела в перерыве заседания Верховной Рады.
Криворучкина упрекнула журналистов в вмешательстве в ее личную жизнь, напомнив, что она не только депутат, но и «прежде всего человек».
«Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — написала парламентарий.
Она также отметила, что переписывалась она во время официального перерыва, но «об этом почему-то забыли написать» и попросила «не завидовать» ей.
По данным издания «Страна.ua, Криворучкина переписывалась в мессенджерах с абонентом „Любимый“. После того, как Рада приняла решение о снятии в депутатов неприкосновенности, Криворучкина, избранная парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, написала, что готова быть вместе сосвоим собеседником „днем и ночью“, признавшись ему в любви.