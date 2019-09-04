Депутат Зеленского оправдалась за интимную переписку

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Криворучкина объяснилась за переписку интимного характера, которую она вела во время заседания Верховной Рады. Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

Криворучкина раскритиковала журналистов, которые допустили вмешательство в ее личную жизнь, отметив, что она не только депутат, но и «прежде всего, человек».

«Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — пишет она.

Также она указала на допущенную украинскими журналистами ошибку в описании ее родственных связей, отметив, что вела переписку во время официального перерыва в заседании и попросила не завидовать ее отношениям.

Ранее Криворучкина попалась на переписках в мессенджерах во время заседания парламента. Инцидент произошел после того, как украинские парламентарии приняли решение о лишении депутатов неприкосновенности. В это время на телефон Криворучкиной приходит написанное на транслите сообщение от человека, который в телефоне у нее подписан как «Любимый». Отвечая на сообщение, депутат написала, что хочет с адресатом «заниматься любовью день и ночь».

29 августа журналисты заметили еще одну переписку на смартфоне депутата «Слуги народа». Парламентарий Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала некой «Леночке», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова , поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот.

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».

В этот же день в объектив камер журналистов попала переписка внештатного советника Зеленского Михаила Радуцкого, в которой он комментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины. Собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», он написал: «Мой человек Зоряна Черненко». «А то все ****** [говорят], что Супрун», — ответил тот. «*** [Пенис] им в жопу!» — отреагировал Радуцкий.