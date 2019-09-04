Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Зеленского оправдалась за интимную переписку 

Lenta.ru 42 минуты назад
Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Криворучкина объяснилась за переписку интимного характера, которую она вела во время заседания Верховной Рады. Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.
Криворучкина раскритиковала журналистов, которые допустили вмешательство в ее личную жизнь, отметив, что она не только депутат, но и «прежде всего, человек».
«Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — пишет она.
Также она указала на допущенную украинскими журналистами ошибку в описании ее родственных связей, отметив, что вела переписку во время официального перерыва в заседании и попросила не завидовать ее отношениям.
Ранее Криворучкина попалась на переписках в мессенджерах во время заседания парламента. Инцидент произошел после того, как украинские парламентарии приняли решение о лишении депутатов неприкосновенности. В это время на телефон Криворучкиной приходит написанное на транслите сообщение от человека, который в телефоне у нее подписан как «Любимый». Отвечая на сообщение, депутат написала, что хочет с адресатом «заниматься любовью день и ночь».
29 августа журналисты заметили еще одну переписку на смартфоне депутата «Слуги народа». Парламентарий Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала некой «Леночке», что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова, поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот.
«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».
В этот же день в объектив камер журналистов попала переписка внештатного советника Зеленского Михаила Радуцкого, в которой он комментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины. Собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», он написал: «Мой человек Зоряна Черненко». «А то все ****** [говорят], что Супрун», — ответил тот. «*** [Пенис] им в жопу!» — отреагировал Радуцкий.
Последние новости
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Названы два условия перехода на четырехдневку в России Названы два условия перехода на четырехдневку в России
Комментарии
В мире , Видео , Петр Порошенко , Арсен Аваков , МВД , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях29
Катастрофа Су-25: найдены тела
Катастрофа Су-25: найдены тела246
Иран освободит задержанного россиянина
Иран освободит задержанного россиянина
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
Названа возможная дата обмена между Россией и Украиной
Названа возможная дата обмена между Россией и Украиной2
Видео
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Катастрофа Су-25: найдены тела
00:20
Катастрофа Су-25: найдены тела
Происшествия
«Впервые с 2008 года»: Абхазия обвинила Грузию в агрессии
00:58
«Впервые с 2008 года»: Абхазия обвинила Грузию в агрессии
В мире Статьи
Кома и смерть: загадочно умерла сестра Тимошенко
00:11
Кома и смерть: загадочно умерла сестра Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение