Названа возможная дата обмена между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Россией Украиной может состояться 7 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

Информацию о том, что стороны ориентируются на эту дату, агентству подтвердили два дипломатических источника. При этом один из них отмечает, что несмотря на выбор даты, договоренности пока носят рамочный характер.

«Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — сказал он.

В Кремле не стали отвечать на вопрос о проведении обмена 7 сентября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за чувствительности темы «анонсов быть не может». «Факт станет известным», — пообещал он.

Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка . Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз.