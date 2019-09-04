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Трамп случайно рассекретил спутник 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Дональд Трамп опубликовал снимок с секретного спутника и поставил под угрозу национальную безопасность США, пишет «Форбс».
В конце августа попытка Ирана запустить космическую ракету закончилась неудачей — она взрывалась. Вскоре в своем твиттере президент США разместил спутниковый снимок с места происшествия. В подписи к нему он заверил, что Америка непричастна к ЧП, и пожелал Ирану удачи в процессе выяснения того, что стало причиной инцидента.
На публикацию Трампа обратили внимание астрономы. Например, Анкит Панда из Федерации американских ученых отметил, что качество снимка — лучшее, что он когда-либо видел.
Его коллега Марко Лангбрук, в свою очередь, используя угол изображения и предполагаемое время, когда снимок был сделан, произвел расчеты и выразил уверенность, что снимок был сделан разведывательным спутником USA 224, о котором мало что известно.
Астроном Сис Басса не исключает, что Лангбрук прав. По его словам, этот спутник способен делать самые четкие изображения поверхности Земли.
«Это будет иметь глобальные последствия. Полная небрежность. Так безрассудно», — оценил публикацию президента эксперт по распространению ядерного оружия Джошуа Поллак.
По его словам, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, так как противники Америки могут использовать против нее сведения, которые тот обнародовал.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Forbes , США
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