Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иранский министр призвал Трампа перестать изображать Таноса 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
В Иране призвали Трампа перестать изображать Таноса
Фото: РИА Новости
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми в ответ на новые санкции США против иранских космических ведомств призвал президента США Дональда Трампа перестать изображать Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.
США во вторник ввели санкции против иранских исследовательского института астронавтики, космического агентства и центра исследования космоса. Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".
"Я даже не могу найти США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе", — написал Джахроми в Twitter и приложил снимок космической туманности.
"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп", — добавил он.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Последние новости
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Комментарии1
В мире , Азия , Дональд Трамп , Роскосмос , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония захотела откровенного диалога с Путиным
Япония захотела откровенного диалога с Путиным
Россия ответила Болгарии на слова о Второй мировой
Россия ответила Болгарии на слова о Второй мировой423
Жириновский поблагодарил Зеленского
Жириновский поблагодарил Зеленского2
Угрозы и оскорбления: на красу Росгвардии напали
Угрозы и оскорбления: на красу Росгвардии напали137
Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже
Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
00:11
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
01:27
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
В мире Интернет
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
00:17
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
Пожары Происшествия
Слон и носорог устроили драку
01:09
Слон и носорог устроили драку
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение