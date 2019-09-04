Премьер Индии опубликовал твит на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по прибытии во Владивосток на ВЭФ написал у себя в Twitter на русском языке, что с нетерпением ждет участия в форуме.
"Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", — написал он в Twitter.
Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv— Narendra Modi (@narendramodi) 3 сентября 2019 г.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6