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Премьер Индии по-русски написал в Twitter о прибытии во Владивосток на ВЭФ 

РИА Новости + ещё 6 8 часов назад
Премьер Индии опубликовал твит на русском языке
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по прибытии во Владивосток на ВЭФ написал у себя в Twitter на русском языке, что с нетерпением ждет участия в форуме.
"Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", — написал он в Twitter.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 