Экс-глава МИД Австрии рассказала о беседах с Путиным

Экс-глава МИД Австрии сообщила о «вдохновляющих» разговорах с Путиным

Кнайсль заявляет, что встретилась бы с Путиным снова.

Она отмечает, что это зависит от расписания российского лидера.

При этом Кнайсль подчеркивает, что на прошедших встречах с Путиным обсудила с ним целостную картину мира.

"Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение", — отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД также выражает слова благодарности Путину за то, что он уделял время разговору на эту тему.

Ранее Кнайсль рассказала подробности того, как она пригласила Путина на свою свадьбу, которая прошла в августе 2018 года.