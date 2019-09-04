Франция усиливает слежку за террористами

Спецслужбы Франции предупреждают, что в связи с сохранением на территории страны высокого уровня террористической угрозы намерены усилить наблюдение за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Данные соответствующего доклада обнародовало издание "Figaro".

По мнению представителей разведывательных сообществ, в настоящее время наибольшую сложность представляет поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. Сейчас существующий "Список обработки сигналов для предотвращения радикализации террористической направленности" насчитывает порядка 10 тысяч имен, уже начата процедура по совмещению данных этого списка с другими подобными, например, списками лиц, владеющих лицензией на оружие.

За последние пять лет Франция увеличила на 32 процента финансирование различных органов и подразделений, занимающихся разведывательной деятельностью, а в 2018 году на их содержание из было потрачено 2,6 миллиарда евро. Увеличилось и число сотрудников, участвующих в формировании государственной политики по разведывательной деятельности: с 15,5 тысячи человек в 2014 году до 18,6 тысячи человек в 2017 г