Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США нашли новый метод борьбы со стрельбой и насилием 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Американская писательница и политик Марианна Уильямсон предложила способ борьбы с участившимися случаями стрельбы и насилия в стране.
Во время своей речи, в ходе которого она поделилась намерением стать следующим президентом США, Уильямсон предложила создать министерство мира. По её задумке, ведомство должно будет заниматься разрешением конфликтов, восстановлением правосудия и предотвращением насилия с помощью специального обучения, пишет The Washington Post.
Писательница отметила, что случаи вооружённых нападений участились из-за насильственной культуры, в которой воспитывается население США.
В начале августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо рядом с границей Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения.
После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за подобные преступления, сообщал News.ru.
News.ru: последние новости
Украину назвали искусственной страной с выдуманным языком Украину назвали искусственной страной с выдуманным языком I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун Принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Англию Принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Англию
Комментарии1
В мире , Видео , США , Марианна Уильямсон , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции6
МИД Украины выразило протест Венгрии
МИД Украины выразило протест Венгрии43
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет6
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW4
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение