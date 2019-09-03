Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила заседание Верховной рады Украины из-за смерти двоюродной сестры, сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
По словам источника издания, Татьяне Шараповой было 48 лет, она ничем не болела. Около двух недель назад у нее случился обморок, после которого женщина впала в кому и умерла.
Днепропетровская районная организация Всеукраинского объединения "Батькивщина" на странице в Facebook утром 3 сентября выразила соболезнования тете Тимошенко, главе областной организации политсилы Антонине Ульяхиной.