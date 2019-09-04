Иран пригрозил миру научными исследованиями

Иран с пятницы возобновит научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани , передает Reuters.

Он пояснил, что Тегеран начинает третий этап сокращения своих ядерных обязательств. «Мы станем свидетелями исследований и разработок различных видов центрифуг, а также всего, что необходимо для ускоренного обогащения урана», — сказал Рухани.

Иранский лидер заверил, что вся деятельность будет носить мирный характер и проводиться под контролем МАГАТЭ

Ранее 4 сентября стало известно, что власти Ирана готовы вернуться к исполнению условий ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.