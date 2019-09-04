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Иран пригрозил миру научными исследованиями 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Иран пригрозил миру научными исследованиями
Фото: Vahid Salemi / AP Photo
Иран с пятницы возобновит научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани, передает Reuters.
Он пояснил, что Тегеран начинает третий этап сокращения своих ядерных обязательств. «Мы станем свидетелями исследований и разработок различных видов центрифуг, а также всего, что необходимо для ускоренного обогащения урана», — сказал Рухани.
Иранский лидер заверил, что вся деятельность будет носить мирный характер и проводиться под контролем МАГАТЭ.
Ранее 4 сентября стало известно, что власти Ирана готовы вернуться к исполнению условий ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.
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Комментарии1
В мире , Хасан Роухани , Дональд Трамп , МАГАТЭ , Reuters , Иран , Тегеран
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