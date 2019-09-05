Меган Маркл займётся королевскими делами 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября.
Отмечается, что супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По данным Daily Mail, за помощью в разработке одежды Маркл обращалась к розничным торговым маркам Jigsaw, John Lewis and Partners, Marks and Spencer.
В основном в коллекцию войдут рубашки, брюки, блейзеры, платья и сумки, подходящие для успешного прохождения собеседования при приёме на работу.
Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри переехали жить в поместье Фрогмор-хаус не по своему желанию. По словам биографа британской королевской семьи Хьюго Уикерса, сразу после свадьбы Гарри по настоянию Меган обратился к королеве Елизавете II с просьбой предоставить им жильё в пределах Виндзорского замка, так как там много незанятых помещений, однако получил отказ.