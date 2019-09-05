Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меган Маркл займётся королевскими делами 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Меган Маркл займётся королевскими делами
Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября.
Отмечается, что супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По данным Daily Mail, за помощью в разработке одежды Маркл обращалась к розничным торговым маркам Jigsaw, John Lewis and Partners, Marks and Spencer.
В основном в коллекцию войдут рубашки, брюки, блейзеры, платья и сумки, подходящие для успешного прохождения собеседования при приёме на работу.
Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри переехали жить в поместье Фрогмор-хаус не по своему желанию. По словам биографа британской королевской семьи Хьюго Уикерса, сразу после свадьбы Гарри по настоянию Меган обратился к королеве Елизавете II с просьбой предоставить им жильё в пределах Виндзорского замка, так как там много незанятых помещений, однако получил отказ.
News.ru: последние новости
Польша увеличила численность войск США в стране из-за России Польша увеличила численность войск США в стране из-за России Украину назвали искусственной страной с выдуманным языком Украину назвали искусственной страной с выдуманным языком I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава Супрун
Комментарии
В мире , Елизавета II , принц Гарри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет3
I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава
I'll be back: на Украине уволили замглавы Минздрава1
«Вводят санкции на ровном месте»: Лавров о США
«Вводят санкции на ровном месте»: Лавров о США25
В РФ создадут международный центр ядерных технологий
В РФ создадут международный центр ядерных технологий
Ракета России улетела по «необычной» траектории
Ракета России улетела по «необычной» траектории91
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение