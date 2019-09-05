Меган Маркл займётся королевскими делами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться к королевским обязанностям. В качестве представителя британской монаршей семьи она запустит свою новую линию одежды, презентация которой состоится 12 октября.

Отмечается, что супруга принца Гарри создала вневременную коллекцию нарядов в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, помогающей женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По данным Daily Mail, за помощью в разработке одежды Маркл обращалась к розничным торговым маркам Jigsaw, John Lewis and Partners, Marks and Spencer.

В основном в коллекцию войдут рубашки, брюки, блейзеры, платья и сумки, подходящие для успешного прохождения собеседования при приёме на работу.