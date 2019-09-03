«Гражданская война»: оппозиция готовит удар по Джонсону

парламенте Великобритании 3 сентября начнется первое после каникул заседание, на котором оппозиция попытается торпедировать планы премьер-министра Бориса Джонсона провести Brexit без сделки. Стратегия лейбористов и других оппозиционных групп состоит в привлечении на свою сторону недовольных политикой главы правительства консерваторов, что может привести к расколу в правящей партии и спровоцировать досрочные выборы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается инициировать досрочные парламентские выборы 14 октября в случае, если депутаты заблокируют возможность выйти из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Оппозиция Джонсону в парламенте Великобритании, которая объединяет лейбористов, либеральных демократов и шотландских националистов, при этом полна решимости остановить его план по Brexit без сделки с ЕС.

Во вторник британский парламент возвращается с летних каникул, и у него будет всего несколько дней, чтобы не дать премьеру страны Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения. Этот вопрос будет поднят на первом после перерыва заседании.

Накануне лейбористы — главная оппозиционная сила страны — обнародовали вариант законопроекта, не допускающего «жесткий» Brexit. Соответствующий документ выложил в своем твиттере депутат-лейборист Хилари Бенн.

Политик заявил, что целью законопроект является обеспечение уверенности в том, что Великобритания не совершит Brexit до указанного срока.

«Если только на это не будет одобрения парламента», — прокомментировал Бенн.

Документ требует от премьера продления срока выхода из ЕС, если соглашение с Евросоюзом не будет заключено к 31 октября. Эта дата является финальной, и противники Brexit, понимая, что им не остановить процесс, пытаются максимально смягчить его условия. В случае, если Британия покинет ЕС на жестких условиях, это сильно ударит по британскому бизнесу, связанному европейскими контрактами.

Времени в обрез

Времени у оппонентов Джонсона почти нет, так как 3 сентября должна пройти лишь техническая сессия парламента, на которой не подразумевается рассмотрение законов. C 9 сентября парламент приостановит работу на пять недель. Это означает, что до даты выхода из ЕС 31 октября времени что-то сделать у парламентариев не будет.

Решение о приостановке работы парламента было ранее одобрено британской королевой Елизаветой II , которая приняла аргументы Джонсона. Они сводятся к тому, что необходимо начать новую парламентскую сессию, чтобы выработать «новый законодательный план». На середину октября намечена и речь королевы, в которой она должна напутствовать парламентариев перед новой сессией.

Лейбористы теперь пытаются использовать все возможности, чтобы закон был принят обеими палатами парламента. Для этого они хотят заручиться и поддержкой части консерваторов, которым также не нравится план Джонсона. Как отметил ведущий экономист Berenberg Bank Каллум Пикеринг, слова которого приводит CNBC, главной темой недели станет «продолжение раскола» внутри Консервативной партии

Премьер же, зная об этих планах, заявил, что исключит из партии тех, кто выступит против него. Это решение, как пишет британская пресса, может сыграть против самого Джонсона: лишившись хрупкого большинства, он должен будет объявить досрочные выборы в парламент.

Правда, сам Джонсон дал понять, что не хочет проведения внеочередных выборов в парламент.

«Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку», — подчеркнул премьер, которого цитирует Reuters.

Многие британцы при этом настроены негативно в отношении идеи приостановить работу парламента. В Великобритании проходят многотысячные демонстрации против премьера, а его действия называют «путчем». Более 1 миллиона британцев подписали петицию против планов Джонсона.

По мнению политического обозревателя The Guardian Зои Вильямс, действия Джонсона демонстрируют, что «исполнительная власть выступила против парламента».

«Вы находитесь прямо на территории английской гражданской войны. Наблюдать за этим и молчать будет непатриотичным», — пишет обозреватель, которая считает, что протесты должны быть продолжены.

Ситуация явно играет на руку лидеру лейбористов Джереми Корбину , который за считанные месяцы смог объединить против Джонсона самые разные политические силы, включая даже часть своих противников.

Политик, которого часто называют «марксистом», приверженец старого классического лейборизма, который не боится слова «национализация», хотя этот термин, казалось, уже канул в лету после того, как партию в 1997 году возглавил лидер «нового лейборизма» Тони Блэр

Блэр и Корбин всегда были политическими антагонистами, однако, как пишет британская пресса, в борьбе против «жесткого Brexit» Блэр встал на сторону последнего. Правда, в своем обращении к Корбину бывший премьер предупредил, что досрочные выборы — это «ловушка», в которую его пытается завлечь Джонсон.

Политик пояснил, что Джонсон готов к выборам и понимает, что кроме выхода из ЕС есть еще и «вопрос Корбина». Речь идет о том, что позиции самого Корбина в партии неустойчивы: многие не принимают его леворадикальных взглядов, что грозит внутрипартийным расколом.

По мнению Блэра, в сегодняшней ситуации лейбористам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить Brexit без сделки, а не идти на выборы;.

«Я знаю, это выглядит контрпродуктивно, когда оппозиционные партии выступают против выборов, но в подобном особом случае это важно, пока не решен вопрос Brexit», — заявил политик.

Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Бориса Гуселетова , шансы на победу на выборах у Корбина есть, при этом «важно, как он разыграет карту Brexit».

«Пока его позиция по этому вопросу очень мутная — и вашим, и нашим. А если будут досрочные выборы, придется определяться. А как в этом случае карта ляжет, не очень понятно. Но Джонсона он вполне может победить, если тот еще дров наломает с выходом без договора», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

Кроме британских парламентариев борьбу против Джонсона его противники ведут и в судах. Во вторник в суде Шотландии будет слушаться судебный иск депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которая требует от премьера представить свои аргументы о решении приостановить деятельность парламента на открытом судебном заседании.

В четверг аналогичное дело будет слушаться в суде Лондона, куда обратилась предпринимательница и противник Brexit Джина Миллер. Ей оказывает поддержку бывший премьер, консерватор Джон Мейджор

Истцы намерены добиться в суде пересмотра решения Джонсона о приостановке деятельности парламента. Это первое дело, где бывший премьер-министр выступает против решения действующего премьера.