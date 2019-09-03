Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии

Несколько десятков сторонников оппозиции во вторник пытаются прорваться в здание парламента Грузии , чтобы опротестовать выдвижение на должность премьер-министра главы МВД Георгия Гахария, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Оппозиционеры такуже устраивают «коридоры позора» для депутатов правящей «Грузинской мечты». Оппозиционные депутаты пытаются провести в паламент своих сторонников из числа радикалов, но полиция препятствует этому.

Участники акции выкрикивают «Позор! Рабы!». Во вторник после летних каникул началось заседание парламента. Был исполнен гимн, после чего депутаты-оппозиционеры начали свистеть, выражая несогласие с кандидатурой Георгия Гахария, которого они винят в жестоком подавлении акции протеста в июне.

«Премьером назначают палача. Молодежь протестует и будет протестовать», — заявила депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария

«Грузинская мечта» бросила вызов обществу. Это пощечина, над нами смеются. Но вызов принят. Политический конец «Грузинской мечты» наступит скоро. Нам назначают «правительство Гаврилова» (депутат Сергей Гаврилов возглавлял делегацию Госдумы России в июне в Тбилиси). Власти Грузии потакают интересам России», — сказал депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

В понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе , назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на пост премьер-министра страны.

44-летний Гахария был министром экономики Грузии. Он учился в МГУ на факультете политологии. Также он окончил Высшую бизнес-школу МГУ.

Против политика уже несколько недель выступает оппозиция. Его обвиняют в жестком подавлении акций протеста в июне, когда после визита делегации Госдумы в Тбилиси радикалы штурмовали здание парламента.