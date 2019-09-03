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Рада сняла с депутатов неприкосновенность 

Украина.ру 1 час назад
Депутаты Верховной Рады приняли большинством голосов законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которым снимается неприкосновенность с парламентариев. Трансляцию заседания парламента 3 сентября вел телеканал «Рада».
Депутаты приняли законопроект во втором чтении и в целом, отдав за него 373 голоса.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после принятия закона у депутатов сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые публичные и политические выступления. В частности, вводится возможность привлечения к ответственности за уголовное преступление.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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