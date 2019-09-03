Рада сняла с депутатов неприкосновенность

Депутаты Верховной Рады приняли большинством голосов законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины , которым снимается неприкосновенность с парламентариев. Трансляцию заседания парламента 3 сентября вел телеканал «Рада».

Депутаты приняли законопроект во втором чтении и в целом, отдав за него 373 голоса.