Рада сняла с депутатов неприкосновенность 

Депутаты Верховной Рады приняли большинством голосов законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которым снимается неприкосновенность с парламентариев. Трансляцию заседания парламента 3 сентября вел телеканал «Рада».
Депутаты приняли законопроект во втором чтении и в целом, отдав за него 373 голоса.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что после принятия закона у депутатов сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения, голосования или любые публичные и политические выступления. В частности, вводится возможность привлечения к ответственности за уголовное преступление.