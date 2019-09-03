Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября»

«Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Киева», — спел экс-депутат.

На видео Ляшко запечатлен в домашней обстановке: на нем шорты, рядом диван и собака, которую он периодически гладит.

«Миша Шуфутинский — супер», — сказал он в конце видео и пожелал людям ценить каждый день жизни.

Не всем пользователям этот ролик понравился.

«А как насчет украинского языка? Или патриоты только перед выборами?» — поинтересовалась Лариса Кручинина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Пан Олег, что за сепаратизм в эфире? Вы что такое поете? Аж уши режет этот язык из Ваших уст! Давайте лучше, «Червону руту»!» — попросила Светланка Сосновская.

«Пипец… Так песня нравилась, теперь не буду слушать… Буду представлять вашь голос», — посетовала Ира Лисненко.

В последние годы третье сентября активно отмечают в интернете, придумывая шутки о песне Шуфутинского.