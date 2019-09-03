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Ляшко «украинизировал» песню «Третье сентября» 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко опубликовал в Facebook видео, на котором он исполняет песню-мем «Третье сентября». Ляшко «украинизировал» текст песни, заменив Москву в одном из куплетов Киевом.
«Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Киева», — спел экс-депутат.
На видео Ляшко запечатлен в домашней обстановке: на нем шорты, рядом диван и собака, которую он периодически гладит.
«Миша Шуфутинский — супер», — сказал он в конце видео и пожелал людям ценить каждый день жизни.
Не всем пользователям этот ролик понравился.
«А как насчет украинского языка? Или патриоты только перед выборами?» — поинтересовалась Лариса Кручинина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Пан Олег, что за сепаратизм в эфире? Вы что такое поете? Аж уши режет этот язык из Ваших уст! Давайте лучше, «Червону руту»!» — попросила Светланка Сосновская.
«Пипец… Так песня нравилась, теперь не буду слушать… Буду представлять вашь голос», — посетовала Ира Лисненко.
В последние годы третье сентября активно отмечают в интернете, придумывая шутки о песне Шуфутинского.
Музыку к песне «Третье сентября» написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. Шуфутинский впервые спел ее в 1994 году. Сам артист объяснял популярность композиции тем, что она душевная. По его словам, каждый человек переживал такое же печальное расставание, как лирический герой этой песни, пусть и не третьего сентября. Интерес интернета «Третьему сентября» он назвал потрясающей рекламой, за которую он ничего никому не должен.
Комментарии4
В мире , Видео , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Олег Ляшко , Верховная Рада , Киев , Москва
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