Лукашенко понадобилась системная борьба с терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, для этого необходим «широкий антитеррористической фронт» различных международных организаций, главенствующая роль в котором будет принадлежать ООН

«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что в соседних государствах накопилось множество проблем, которые необходимо решать с помощью международных организаций. В их числе он назвал украинский, приднестровский и карабахский кризисы.