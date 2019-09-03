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Лукашенко понадобилась системная борьба с терроризмом 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению белорусского лидера, для этого необходим «широкий антитеррористической фронт» различных международных организаций, главенствующая роль в котором будет принадлежать ООН.
«Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог», — заявил он.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что в соседних государствах накопилось множество проблем, которые необходимо решать с помощью международных организаций. В их числе он назвал украинский, приднестровский и карабахский кризисы.
К их решению Лукашенко призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отметил, что часто критикует эту организацию за слабый отклик на региональные геополитические проблемы и по-прежнему считает, что они находятся в непосредственной зоне компетенции ОБСЕ.
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Комментарии1
В мире , Видео , Александр Лукашенко , ОБСЕ , ООН
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