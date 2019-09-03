Зеленский разъяснил вопрос иммунитета депутатов Рады

Зеленский пообещал сохранить иммунитет депутатам Рады

Во вторник Верховная рада Украины перешла к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части снятия неприкосновенности с депутатов парламента.

«Хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — передает РИА «Новости» слова Зеленского в Раде.

Напомним, 30 августа Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают информационные агентства, з соответствующий проект закона проголосовали 363 члена парламента.