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Зеленский пообещал сохранить иммунитет депутатам Рады 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Зеленский разъяснил вопрос иммунитета депутатов Рады
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады не понесут ответственность за политические решения и голосования в случае снятия неприкосновенности.
Во вторник Верховная рада Украины перешла к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части снятия неприкосновенности с депутатов парламента.
«Хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — передает РИА «Новости» слова Зеленского в Раде.
Напомним, 30 августа Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают информационные агентства, з соответствующий проект закона проголосовали 363 члена парламента.
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