США рассказали о деталях соглашения с талибами

США готовы вывести пять тысяч военных из Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами , готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тысяч военнослужащих за 135 дней.

Об этом Хализад заявил в интервью TOLO News.

«Да, мы достигли принципиального соглашения», — сказал спецспредставитель.

При этом он отметил, что соглашение не является окончательным, так как его должен утвердить президент США Дональд Трамп

1 сентября Халилзад сообщил о завершении девятого раунда переговоров с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещена в РФ). По его словам, стороны находятся на пороге подписания соглашения.