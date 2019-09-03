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Пхеньян обвинил Сеул в срыве межкорейских договоренностей и нагнетании напряженности 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
КНДР подвергла критике Республику Корея, обвинив ее в лицемерии и подрыве межкорейского диалога. С таким заявлением выступил во вторник близкий к правительству портал "Уриминчжоккири".
Издание напоминает, что Сеул провел совместные военные учения с США и закупил новые вооружения, включая самолеты-невидимки F-35A.
"Южнокорейские власти лицемерно и нагло прикидываются невинными, говоря о "диалоге" и "реализации межкорейских соглашений", после совершенного ими подрыва отношений Севера и Юга", — отмечается в статье.
"Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения [Республики Корея] следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о "диалоге", — подчеркивает сайт.
Южная Корея и США провели в августе совместные командно-штабные учения в режиме компьютерной симуляции без мобилизации войск и боевой техники. Целями учений были заявлены подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.
В Пхеньяне южнокорейско-американские военные упражнения назвали "репетицией захвата КНДР". В знак протеста Север осуществил серию запусков реактивных снарядов и ракет малой дальности.
Также в конце августа военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Общее количество F-35A производства компании Lockheed Martin в южнокорейских ВВС таким образом достигло шести, а к концу 2019 года их будет уже 10. По плану Минобороны Южной Кореи, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 F-35A, которые составят основу боевой мощи этого вида вооруженных сил.
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Комментарии
В мире , Видео , Министерство обороны , КНДР , Пхеньян , Сеул , США
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