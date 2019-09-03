Порошенко вызван на допрос с детектором лжи

Экс-президент Украины Пётр Порошенко будет допрошен в третий раз, но уже с применением полиграфа. Такое решение было принято в Государственном бюро расследований страны.

При этом в ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного дела будет идти допрос бывшего украинского лидера.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что против бывшего президента и высших должностных лиц страны расследуются 11 уголовных дел, сообщает РИА Новости.