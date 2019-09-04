Порошенко вызвали на три допроса

Порошенко выслали повестки еще на три допроса

Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований.

"Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта ещё и на 6, 10 и 18 сентября", — написал Портнов в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова ранее заявляла, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах.