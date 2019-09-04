Порошенко вызвали на три допроса

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что аппарат Верховной рады получил повестки о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко на 6, 10 и 18 сентября.
Порошенко не пришел во вторник на допрос в Госбюро расследований.
"Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта ещё и на 6, 10 и 18 сентября", — написал Портнов в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова ранее заявляла, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 12 делах.